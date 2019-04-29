Во Владимире утвердили программу расселения аварийных домов

СЕГОДНЯ 14:54 2019-04-29T14:54:45+03:00

До 2025 года в городе расселят 738 человек

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Администрация города Владимира утвердила муниципальную программу расселения граждан из аварийного жилья. До 2025 года планируется расселить 45 домов, признанных аварийным до 2017 года. Новые квартиры или компенсации за жилье получат 738 человек.

Расселение жителей из аварийных домов будет проводиться в рамках двух подпрограмм. Первая действует до 2024 года, по ней расселят 35 аварийных домов (218 квартир).

По второй программе переселят жителей 10 домов. Один из них на улице Музейной (дом № 14) расселят уже в этом году. Остальные девять домов расселят в 2024 году.

В 2019-21 годах на расселение аварийных домов во Владимире будет потрачено 107,1 миллиона рублей. Большая часть средств на реализацию программы поступит из федерального бюджета - 75,5 миллиона рублей. Еще 30 миллионов добавят из бюджета Владимирской области. Из бюджета города Владимира выделено 1,88 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU