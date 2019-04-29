В мае мобильный офтальмологический комплекс бесплатно обследует 180 жителей Владимирской области

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-29T14:53:18+03:00

Он проедет к жителям Гусь-Хрустального, Меленковского, Петушинского и Суздальского районов

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Мобильный офтальмологический комплекс в мае посетит жителей Гусь-Хрустального, Меленковского, Петушинского и Суздальского районов. Планируется обследовать 180 человек.

Мобильный офтальмологический комплекс работает по системе обязательного медицинского страхования с ноября 2015 года. За это время было бесплатно обследовано более 6,5 тысяч жителей региона. Пациенты должны иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

График выездов мобильного комплекса в мае 2019 года:

6, 15, 22, 29 мая – Суздаль

7, 16, 30 мая – Меленки

8 мая – Илькино, Меленковский район

13 мая – Петушки

14 мая – Курлово

20 мая – Санино, Петушинский район

21 мая – Уршельский, Гусь-Хрустальный район

23 мая – Бутылицы, Меленковский район

24 мая – Ляхи, Меленковский район

27 мая – Покров

28 мая – Великодворье, Гусь-Хрустальный район

31 мая – Тургенево, Меленковский район

ИСТОЧНИК KP.RU