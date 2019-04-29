В мае мобильный офтальмологический комплекс бесплатно обследует 180 жителей Владимирской области
Мобильный офтальмологический комплекс в мае посетит жителей Гусь-Хрустального, Меленковского, Петушинского и Суздальского районов. Планируется обследовать 180 человек.
Мобильный офтальмологический комплекс работает по системе обязательного медицинского страхования с ноября 2015 года. За это время было бесплатно обследовано более 6,5 тысяч жителей региона. Пациенты должны иметь при себе паспорт, полис обязательного медицинского страхования и страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
График выездов мобильного комплекса в мае 2019 года:
6, 15, 22, 29 мая – Суздаль
7, 16, 30 мая – Меленки
8 мая – Илькино, Меленковский район
13 мая – Петушки
14 мая – Курлово
20 мая – Санино, Петушинский район
21 мая – Уршельский, Гусь-Хрустальный район
23 мая – Бутылицы, Меленковский район
24 мая – Ляхи, Меленковский район
27 мая – Покров
28 мая – Великодворье, Гусь-Хрустальный район
31 мая – Тургенево, Меленковский район
ИСТОЧНИК KP.RU