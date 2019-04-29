Владимирский областной театр кукол получил триста тысяч рублей
Он выиграл грант Союза театральных деятелей страны
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На получение грантов, направленных на реализацию творческих проектов и адресованные детям и подросткам, претендовали 95 соискателей, но жюри выбрало только двадцать победителей, в число которых вошел и Владимирский областной театр кукол. Он получил награду за проект «Межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко», который пройдет в театре в сентябре этого года. В прошлом году этот фестиваль собрал во Владимире труппы из шестнадцати кукольных театров со всей страны и ближнего зарубежья.
ИСТОЧНИК KP.RU