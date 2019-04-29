2019-04-29T14:34:40+03:00
Общество

В Ковровском районе собака убила бешеную лису

Дикое животное забежало в поселок Санаторий имени Абельмана
Ирина Мальцева
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В ночь на 22 апреля лисица не просто выбежала к людям, но и забралась в вольер к собаке, жившей около одного из домов. Питомец расправился с незваной гостьей, а утром хозяева собаки отвезли труп лисицы в районную ветстанцию. Анализы, сделанные во Владимирской областной ветлаборатории, подтвердили, что лиса была бешеной. Домашней любимице сделали прививку от бешенства и поставили на учет, а в понедельник ,29 апреля, в поселке пройдет выездная вакцинация собак и кошек против бешенства. В тот же день после 16:00 в Коврове также пройдет выездная вакцинация собак и кошек во дворе дома №82 по улице Летняя. Кстати, в этом году в Ковровском районе зарегистрировано уже одиннадцать случаев бешенства, среди заболевших – семь лис, одна енотовидная собака, две домашние кошки и одна собака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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