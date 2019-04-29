Во Владимире уничтожили более 80 килограммов санкционных орехов и цветной капусты

СЕГОДНЯ 14:13 2019-04-29T14:32:07+03:00

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Сотрудники Россельхознадзора совместно с коллегами из таможни и транспортной прокуратуры во время очередного рейда по поиску санкционной продукции на одном из рынков города нашли более 80 килограммов орехов и цветной капусты без маркировки на упаковке. По данным ведомства, в сопроводительной документации не было информации о месте происхождения товаров, не было и декларации соответствия Таможенного союза.

Подозрительную продукцию изъяли и уничтожили. Примечательно, что орехи и цветную капусту раздавили колесами отечественной машины Lada X-Ray.

Управление Россельхознадзора по Владимирской области уничтожило запрещенную к ввозу продукцию.

ИСТОЧНИК KP.RU