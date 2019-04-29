2019-04-29T13:16:51+03:00
Общество

В Коврове двум сиротам не давали квартиру

Пришлось вмешаться прокуратуре
Алексей СУХОВ
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Ковровская городская прокуратура вынуждена была вмешаться в процесс обеспечения жильем детей-сирот. В прокуратуру обратились двое молодых людей, пожаловавшись, что они до сих пор не получили квартиры, хотя уже достигли 18 лет.

Как выяснилось, пострадавшие включены в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и стоят в очереди на жилье. Однако в мэрии действительно до сих пор не решили вопрос обеспечения их жильем.

В этой связи городской прокурор обратился в суд с исковым заявлением о необходимости муниципальным властям решить вопрос как можно оперативнее. Сейчас молодые люди уже получили свои квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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