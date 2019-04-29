2019-04-29T13:11:07+03:00
Спорт

Владимирские борцы привезли три бронзовые медали с первенстве России в Москве

В общей сложности в соревнованиях участвовали более 250 человек со всей России
Алексей СУХОВ
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Роман Иванов, Никита Метлин и Иван Константинов, представлявшие Владимирскую область на первенстве России по греко-римской борьбе среди юношей до 24 лет, завоевали три бронзовые медали. Соревнования проходили в Москве с 26 по 28 апреля 2019 года.

Иван Романов выступал в весовой категории "63 кг" - в ней были представлены 32 человека. Никита Метлин и Иван Константинов боролись в категории "97 кг", в которой были заявлены 25 спортсменов.

В общей сложности в соревнованиях участвовали более 250 человек со всей России. Владимирскую область представляли четыре спортсмена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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