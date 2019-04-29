Владимирские борцы привезли три бронзовые медали с первенстве России в Москве
В общей сложности в соревнованиях участвовали более 250 человек со всей России
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Роман Иванов, Никита Метлин и Иван Константинов, представлявшие Владимирскую область на первенстве России по греко-римской борьбе среди юношей до 24 лет, завоевали три бронзовые медали. Соревнования проходили в Москве с 26 по 28 апреля 2019 года.
Иван Романов выступал в весовой категории "63 кг" - в ней были представлены 32 человека. Никита Метлин и Иван Константинов боролись в категории "97 кг", в которой были заявлены 25 спортсменов.
В общей сложности в соревнованиях участвовали более 250 человек со всей России. Владимирскую область представляли четыре спортсмена.
ИСТОЧНИК KP.RU