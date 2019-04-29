2019-04-29T11:43:25+03:00
Общество

Специалисты компании «Газпром газораспределение Владимир» подготовили мемориалы с Вечным огнем к празднованию Дня Победы

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Специалисты АО «Газпром газораспределение Владимир» в преддверии 74-й годовщины Победы провели техническое обслуживание систем газоснабжения мемориальных комплексов «Вечный огонь», расположенных на территории региона. Профилактические работы были выполнены в рамках всероссийской акции «Священный долг. Вечная память», инициированной ООО «Газпром межрегионгаз».

Газовиками обследованы трассы газопроводов на герметичность соединений, проверена работоспособность отключающих устройств, выполнена очистка газовых горелок и регулировка пламени в нишах мемориалов с постоянным режимом горения огня.

Также в преддверии Дня Победы специалисты газораспределительной компании провели техническое обслуживание систем газоснабжения мемориалов, огонь Победы на которых зажигается к праздничным датам.

В населенных пунктах, где нет технической возможности подключения мемориалов к централизованной системе газоснабжения, владимирские газовики обеспечат безаварийную работу оборудования мемориалов на сжиженном баллонном газе.

В дни проведения торжественных мероприятий аварийные бригады филиалов и эксплуатационных участков АО «Газпром газораспределение Владимир» обеспечат круглосуточный контроль за работой газового оборудования на всех мемориальных комплексах Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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