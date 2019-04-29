ЭнергосбыТ Плюс» информирует о работе офисов в праздничные дни

СЕГОДНЯ 11:42 2019-04-29T11:42:43+03:00

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Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует, что в предпраздничные дни, 30 апреля и 8 мая, график работы офисов продаж и обслуживания клиентов (ОПиОК) сократится на 1 час. С 1 по 5 и с 9 по 12 мая ОПиОКи компании работать не будут.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что оплатить свои квитанции без комиссии клиенты могут в офисах продаж и обслуживания клиентов, не выходя из дома воспользовавшись «Личным кабинетом» и совершив онлайн-платеж по банковской карте, а также в ближайшем отделении «Сбербанка России» (адрес указан на квитанции), в терминалах и банкоматах «Сбербанка России». Также оплатить квитанции «ЭнергосбыТ Плюс» можно в отделениях «Почты России» (размер комиссии уточняйте в отделениях ФГУП «Почта России»).

Напоминаем, что клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут обратиться в адрес компании без личного визита в офис любым удобным способом:

- через сайт vladimir.esplus.ru посредством сервиса «Задать вопрос»;

- через сервис «Личный кабинет» – «Задать вопрос»;

- по электронной почте vla@esplus.ru.

График работы ОПиОК в предпраздничные дни (30 апреля и 8 мая):

г. Владимир

ул. Чайковского, д.38Д (с 8:30 до 16:30)

ул Юбилейная, д. 15 (с 8:30 до 16:30)

ул. Мира, д. 61А (с 8:00 до 17:00)

г. Гусь-Хрустальный, г. Собинка, г. Камешково, г. Ковров, г. Киржач, г. Кольчугино, г. Лакинск, г. Петушки, г. Судогда, г. Суздаль, г. Юрьев-Польский, пос. Городищи (8:00 до 16:00)

ИСТОЧНИК KP.RU