ЭнергосбыТ Плюс» информирует о работе офисов в праздничные дни
Владимирский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует, что в предпраздничные дни, 30 апреля и 8 мая, график работы офисов продаж и обслуживания клиентов (ОПиОК) сократится на 1 час. С 1 по 5 и с 9 по 12 мая ОПиОКи компании работать не будут.
Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что оплатить свои квитанции без комиссии клиенты могут в офисах продаж и обслуживания клиентов, не выходя из дома воспользовавшись «Личным кабинетом» и совершив онлайн-платеж по банковской карте, а также в ближайшем отделении «Сбербанка России» (адрес указан на квитанции), в терминалах и банкоматах «Сбербанка России». Также оплатить квитанции «ЭнергосбыТ Плюс» можно в отделениях «Почты России» (размер комиссии уточняйте в отделениях ФГУП «Почта России»).
Напоминаем, что клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут обратиться в адрес компании без личного визита в офис любым удобным способом:
- через сайт vladimir.esplus.ru посредством сервиса «Задать вопрос»;
- через сервис «Личный кабинет» – «Задать вопрос»;
- по электронной почте vla@esplus.ru.
График работы ОПиОК в предпраздничные дни (30 апреля и 8 мая):
г. Владимир
ул. Чайковского, д.38Д (с 8:30 до 16:30)
ул Юбилейная, д. 15 (с 8:30 до 16:30)
ул. Мира, д. 61А (с 8:00 до 17:00)
г. Гусь-Хрустальный, г. Собинка, г. Камешково, г. Ковров, г. Киржач, г. Кольчугино, г. Лакинск, г. Петушки, г. Судогда, г. Суздаль, г. Юрьев-Польский, пос. Городищи (8:00 до 16:00)
ИСТОЧНИК KP.RU