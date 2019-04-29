В канун Пасхи на кладбище «Улыбышево» убрали шесть стихийных свалок

СЕГОДНЯ 10:25 2019-04-29T10:25:50+03:00

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Всю неделю накануне Пасхи городские коммунальные службы Владимира приводили в порядок кладбище «Улыбышево». Учитывая, что там 147 тысяч захоронений, большую часть которых посещают родственники усопших (и прибираются там), мусора с осени скопилось много. Работники муниципального предприятия «Благоустройство» за неделю расчистили 30 контейнерных площадок на кладбище и ликвидировали шесть стихийных свалок. Также с территории кладбища вывезены кучи прошлогодней опавшей листвы и сухих веток, в том числе из района «татарского кладбища» и новых участков в районе Высоково.

Судя по ситуации и кучам мусора на обочинах дорог, контейнеров на кладбище явно не хватает. Директор МКУ «Благоустройство» Леонид Фоменко пообещал, что в этом году будет приобретено не меньше 40 новых контейнеров для кладбища. 3 дополнительных были установлены еще в марте.

ИСТОЧНИК KP.RU