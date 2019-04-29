Экс-вице губернатор Владимирской области Сергей Филиппов заплатит штраф в 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-29T10:15:11+03:00

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8 и 9 апреля Ленинский районный суд города Владимира рассмотрел уголовное дело в отношении экс-руководителя "Газпром межрегионгаз Владимир" Сергея Филиппова - отца известного владимирского бизнесмена и некогда кандидата в губернаторы региона Александра Филиппова,менее месяца назад освободившегося по УДО. Сергею Филиппову вменяли заключение убыточного договора управления между теплоснабжающей компанией "Владимиртеплогаз" и холдингом "МРГ-Инвест".

Расследование дела продолжалось три года, в доме Филиппова старшего проводились обыски, затем его оправили под домашний арест. Через некоторое время его отпустили под подписку о невыезде.

В итоге уголовное преследование Сергея Филиппова было прекращено. Он выплатит судебный штраф в размере 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU