Экс-вице губернатор Владимирской области Сергей Филиппов заплатит штраф в 150 тысяч рублей
8 и 9 апреля Ленинский районный суд города Владимира рассмотрел уголовное дело в отношении экс-руководителя "Газпром межрегионгаз Владимир" Сергея Филиппова - отца известного владимирского бизнесмена и некогда кандидата в губернаторы региона Александра Филиппова,менее месяца назад освободившегося по УДО. Сергею Филиппову вменяли заключение убыточного договора управления между теплоснабжающей компанией "Владимиртеплогаз" и холдингом "МРГ-Инвест".
Расследование дела продолжалось три года, в доме Филиппова старшего проводились обыски, затем его оправили под домашний арест. Через некоторое время его отпустили под подписку о невыезде.
В итоге уголовное преследование Сергея Филиппова было прекращено. Он выплатит судебный штраф в размере 150 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU