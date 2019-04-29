2019-04-29T09:47:33+03:00
Общество

80 тысяч жителей Владимирской области приняли участие в пасхальных мероприятиях

На местах дежурили 850 полицейских
Валерия Рудометова
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27 и 28 апреля на территории 163 населенных пунктов Владимирской области прошло 281 мероприятие в честь празднования «Светлого Христова Воскресения – Пасхи». Всего на них пришло более 80 тысяч жителей и гостей Владимирской области.

Как сообщает пресс-служба УМВД, общественный порядок обеспечивали 850 сотрудников органов внутренних дел, 89 - Росгвардии, 178 народных дружинников, 44 сотрудника частных охранных организаций и 35 представителей казачества.

При проведении мероприятий нарушений общественного порядка и угроз безопасности не допущено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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