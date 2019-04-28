2019-04-28T18:20:12+03:00
Общество

Во Владимире встретили благодатный огонь из Иерусалима

Сотни горожан ждали у Золотых ворот, чтобы зажечь свечи и принять участие в великой вечерне
Ольга МАКАРОВА
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Из Иерусалима во Владимир доставили благодатный огонь. Торжественная встреча состоялась у Золотых ворот, где собрались сотни горожан. На время проведения праздничного мероприятия центр города от Студеной Горы до Соборной площади перекрыли для всех видов транспорта.

От Успенского собора до Золотых Ворот верующие прошли крестным ходом. Затем состоялась великая пасхальная вечерня, которую провел митрополита Владимирский и Суздальский Тихон. По традиции, благодатный огонь к Золотым воротам доставили дети. Затем его раздали всем желающим. Как сообщает сайт Владимиро-Суздальской епархии, благодатный огонь доставят в социальные и медицинские учреждения города, а также учреждения УФСИН. Митрополит Тихон в праздник Пасхи также посетит Владимирский онкологический центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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