2019-04-28T18:05:28+03:00
Происшествия

По факту гибели ребенка на пожаре под Гусь-Хрустальным проводится доследственная проверка

12-летний мальчик был на даче с родителями, которые успели спастись из огня
Ольга МАКАРОВА
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Следком региона расследует гибель ребенка на пожаре под Гусь-Хрустальным. В рамках доследственной проверки, которую начали после трагедии, следователи выяснили, что 27 апреля супруги с 12-летним сыном приехали на дачу, чтобы отдохнуть и заняться хозяйством. Вечером в дачном доме растопили "буржуйку", после семья легла спать.

Ночью глава семейства почувствовал запах дыма, но попасть в комнату, где была печка, не смог. Чтобы спастись, он выбил оконное стекло и помог выбраться жене, которая была рядом. Однако вернуться за сыном он уже не смог - дачный дом охватило огнем.

Мужчина, который порезал руки, доставлен в больницу. У матери погибшего мальчика сильный психологический шок.

В качестве одной из основных причин случившегося следователи рассматривают проблемы работы печки. Семья, сообщает следком, характеризуется положительно.

Следователем готовится постановление о возбуждении уголовного дела по статье "причинение смерти по неосторожности".

ИСТОЧНИК KP.RU

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