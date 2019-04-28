После пожара в дачном доме под Гусь-Хрустальным нашли останки ребенка
Выгорело 20 квадратных метров
фото ГУ МЧС по Владимирской областиФото: материалы пресс-служб
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Сообщение о пожаре в населенном пункте Бабино Гусь-Хрустального района на пульт диспетчера регионального МЧС поступило в 00.45 28 апреля - загорелся дачный дом в СНТ "Сады-огороды".
В результате возгорания пострадало 20 квадратных метров. Судя по снимкам, дачный дом выгорел полностью. По информации спасателей, на месте пожара были найдены останки человека, предположительно, ребенка. Возраст, пол и то, как погиб пострадавший, предстоит выяснить правоохранителям.
ИСТОЧНИК KP.RU