2019-04-28T13:59:32+03:00
Происшествия

После пожара в дачном доме под Гусь-Хрустальным нашли останки ребенка

Выгорело 20 квадратных метров
Ольга МАКАРОВА
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фото ГУ МЧС по Владимирской областифото ГУ МЧС по Владимирской областиФото: материалы пресс-служб
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Сообщение о пожаре в населенном пункте Бабино Гусь-Хрустального района на пульт диспетчера регионального МЧС поступило в 00.45 28 апреля - загорелся дачный дом в СНТ "Сады-огороды".

В результате возгорания пострадало 20 квадратных метров. Судя по снимкам, дачный дом выгорел полностью. По информации спасателей, на месте пожара были найдены останки человека, предположительно, ребенка. Возраст, пол и то, как погиб пострадавший, предстоит выяснить правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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