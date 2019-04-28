Владимирское "Торпедо" всухую проиграло московскому "Велесу"
Итог игры - 2:0
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Черно-белые на малой спортивной арене "Торпедо" уступили одному из лидеров зонального турнира - столичному «Велесу».
Оказавшись в роли отыгрывающейся стороны, торпедовцы, как сообщает официальный сайт команды, полностью провалили первый тайм, а все попытки отыграться казались тщетными, Забить черно-белым так и не удалось. А вот "Велес" отличился двумя мячами в наших воротах. Голы забили игроки Рамазан Гаджимурадов и Вячеслав Данилин.
Сейчас владимирское "Торпедо" находится на шестой строчке турнирной таблицы.
ИСТОЧНИК KP.RU