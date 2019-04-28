В Гусь-Хрустальном районе микроавтобус с пассажирами вылетел в кювет
Водитель и пять пассажиров оказались на больничной койке
фото УМВД по Владимирской области
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Авария с участием микроавтобуса, сообщает региональное УМВД, произошло около 2 ночи 28 апреля. На 4 километре автодороги «Цикуль-Красный Октябрь» в Гусь-Хрустальном районе 48-летний водитель «Фиат Дукато» не справился с управлением - машина вылетела в кювет. В машине на момент ДТП находились пять пассажиров.
В результате аварии в больницу попали водитель, а также пассажиры 26, 27, и 25 лет. На амбулаторное лечение также направили пассажиров 24 и 34 лет.
По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU