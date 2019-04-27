2019-04-27T20:52:03+03:00
Общество

Жириновский пообещал владимирцам помочь адресно

27 апреля во Владимирскую область прибыл спецпоезд с делегацией ЛДПР
Валерия Рудометова
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..Фото: Валерия Рудометова
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Председатель ЛДПР Владимир Жириновский и депутаты партийной фракции в Госдуме 27 апреля проехали по Владимирской области и выслушали проблемы жителей. Спецпоезд останавливался в шести населенных пунктах: Костерево, Камешково, Ковров, Боголюбово, Владимир и Петушки.

На владимирском вокзале за полчаса собирался народ, который хотел передать целые папки с волнующими их вопросами лидеру партии Владимиру Жириновскому. Жалобы от жителей принимал не только он, но и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, юристы и члены Центрального аппарата ЛДПР. Наиболее серьезные проблемы Владимир Жириновский пообещал взять на личный контроль. А еще - оказать помощь адресно, но при условии, если человек укажет полностью свои данные и что ему необходимо. Лидер сказал, что многим не доходит денежная помощь, потому что люди неправильно указывают данные.

После своего выступления Жириновский пошел в толпу, чтобы дать каждому по 500 и 1000 рублей. Вместо благодарности за помощь некоторые люди стали толкать других, чтобы получить деньги во второй раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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