В музее хрусталя представят самую полную коллекцию пасхальных яиц

СЕГОДНЯ 17:43 2019-04-27T17:43:29+03:00

Все их сделал заслуженный художник России Владимир Касаткин

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К празднику Пасхи в Музее хрусталя имени Мальцовых в Гусь-Хрустальном впервые представлена самая полная коллекция пасхальных яиц (22 экспоната), созданных за последние два десятилетия Владимиром Ивановичем Касаткиным – заслуженным художником России, почётным членом Российской академии художеств.

Произведения отличаются сложностью техники исполнения (нацвет, глубокое травление, шлифование, алмазная грань) и разнообразной цветовой палитрой. Художник мастерски соединяет удивительные оптические свойства стекла с духовным содержанием формы.

Сегодня для создания сувенирных пасхальных яиц используют различные материалы – дерево, глину, папье-маше, фарфор, стекло и многое другое. Сувениры выпускает и знаменитый Гусевской хрустальный завод. Это изделия малых серий и авторские работы художников.

Выставка продлится до 20 мая 2019 года в музее хрусталя имени Мальцовых в Гусь-Хрустальном. Время работы: 10-17; вторник, среда – 10-16; понедельник – выходной, третий вторник месяца – санитарный день.

ИСТОЧНИК KP.RU