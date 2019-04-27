В музее хрусталя представят самую полную коллекцию пасхальных яиц
К празднику Пасхи в Музее хрусталя имени Мальцовых в Гусь-Хрустальном впервые представлена самая полная коллекция пасхальных яиц (22 экспоната), созданных за последние два десятилетия Владимиром Ивановичем Касаткиным – заслуженным художником России, почётным членом Российской академии художеств.
Произведения отличаются сложностью техники исполнения (нацвет, глубокое травление, шлифование, алмазная грань) и разнообразной цветовой палитрой. Художник мастерски соединяет удивительные оптические свойства стекла с духовным содержанием формы.
Сегодня для создания сувенирных пасхальных яиц используют различные материалы – дерево, глину, папье-маше, фарфор, стекло и многое другое. Сувениры выпускает и знаменитый Гусевской хрустальный завод. Это изделия малых серий и авторские работы художников.
Выставка продлится до 20 мая 2019 года в музее хрусталя имени Мальцовых в Гусь-Хрустальном. Время работы: 10-17; вторник, среда – 10-16; понедельник – выходной, третий вторник месяца – санитарный день.
ИСТОЧНИК KP.RU