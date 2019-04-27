В отреставрированной деревянной Мельнице в Суздале вновь откроется экспозиция

СЕГОДНЯ 16:41 2019-04-27T16:41:16+03:00

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Музей деревянного зодчества в Суздале готовится к приему летних туристов. С 29 апреля в помещениях амбара из села Мошок Судогодского района откроются сезонные экспозиции "Мастерская плотника" и "Замки и ключи конца XIX начала ХХ века".

В памятнике XVIII века, мельнице из села Мошок после проведения противоаварийных реставрационных работ возобновит работу экспозиция "Интерьер мельницы". Эти экспозиции, как и сами постройки, судя по многочисленным записям в книгах отзывов, вызывают живой интерес как у взрослых, так и у детей. Особой популярностью у туристов пользуется представленный в экспозиции «Интерьер мельницы» макет ветряной шатровой мельницы в разрезе, выполненный местным мастером Валерием Евгеньевичем Куликовым.

Стоимость единого билета для входа на территорию музея деревянного зодчества - 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU