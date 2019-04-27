Более 4 тысяч владимирцев сдали кровь в 2019 году

СЕГОДНЯ 15:03 2019-04-27T15:03:50+03:00

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По состоянию на 26 апреля 2019 года, кровь сдали 4052 донора Владимирской области, в результате чего было заготовлено более 4500 литров цельной крови. Из этого объема получилось более 7500 доз компонентов крови.

Только 20 апреля, в Национальный день донора, во Владимире сдали кровь около 60 человек, из них 14 стали донорами впервые. В этот день было заготовлено более 30 литров крови. Всего во Владимирской области в 2018 году насчитывалось 7560 доноров. Жители региона сдали кровь 19 613 раз, в результате чего было заготовлено более 15 тысяч литров крови.

Напоминаем, что во Владимирской области кровь можно сдать в Областной станции переливания крови (ул. Студенческая, 5), в филиале в городе Вязники (ул. Вокзальная, 4а) и в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3 (ул. Войкова, 11а). Донором может быть любой здоровый человек старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству, весом более 50 кг и ростом выше 150 см. При себе необходимо иметь паспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU