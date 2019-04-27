Александровское карьероуправление не платило своим работникам зарплату

СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-27T12:44:55+03:00

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Следственный комитет РФ по Владимирской области завершил расследование дела в отношении генерального директора ООО "Карьероуправление" города Александрова. Его обвиняют в невыплате зарплаты.

По версии следствия, с июня 2018 года руководство стало задерживать выплату зарплаты работникам, а в последующем вплоть до октября 2018 года людей лишили премий. При этом у предприятия было достаточно денег. Задолженность перед 7 работниками составила около 400 тысяч рублей. Эти деньги директор погасил на стадии доследственной проверки, продав спецтехнику. Во время следствия директор согласился со всеми обвинениями, объяснив все производственными трудностями и указав, что он в это время тоже не получал зарплату.

Учитывая обстоятельства, следователь СК России направил уголовное дело в суд с ходатайством о его прекращении, ограничившись судебным штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU