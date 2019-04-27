Владимирская область примет чемпионат мира по пахоте

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-27T11:36:03+03:00

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26 апреля Владимирскую область с рабочим визитом посетил эксперт Всемирной пахотной организации Иоганес Спикер (Нидерланды). Основная цель его приезда – оценка готовности земель и инфраструктуры Суздальского района к приёму в августе 2020 года 67-го чемпионата мира по пахоте.

Иностранный гость остался доволен подготовкой, однако отметил, что необходимо уделить максимум внимания подготовке участков, на которых летом следующего года будут соревноваться участники чемпионата мира. Напомним, Владимирская область – первая из российских регионов – была выбрана Всемирной пахотной организацией для проведения 67-го чемпионата мира по пахоте в августе 2020 года.

Планируется, что в предстоящем чемпионате примут участие команды свыше 30 стран, а также большое число туристов. Так, чемпионат мира в 2017 году в Англии посетило свыше 250 тысяч зрителей. Чемпионат мира по пахоте проходит ежегодно с 1953 года. Очередь на проведение этих соревнований составляет порядка 20 лет. Россия подала заявку в 2009 году.

ИСТОЧНИК KP.RU