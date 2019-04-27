На Театральной площади начали делать ливневку для светомузыкального фонтана

СЕГОДНЯ 08:44 2019-04-27T08:44:02+03:00

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Вокруг чаши сухого фонтана на Театральной площади поставили забор. Представители "Облстройзаказчика" начинают работы по созданию дополнительной ливневой канализации.

Напомним, что именно ее создание было обязательным условием администрации города Владимира, при выполнении которого та была согласна взять фонтан на баланс города. Этого в мэрии требовали еще с прошлого года, когда выяснилось, что часть воды во время светомузыкальных представлений вытекает на остановку и проезжую часть. И вот сейчас дело сдвинулось с мертвой точки.

Светомузыкальный фонтан появился во Владимире в августе 2018 года. С его инициативой выступила бывший губернатор Свелана Орлова. Его презентовали на день города.

ИСТОЧНИК KP.RU