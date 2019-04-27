В Муромском районе из-за палов травы сгорели восемь домов

СЕГОДНЯ 08:28 2019-04-27T08:28:13+03:00

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Во второй половине дня 26 апреля из-за очередного бездумного поступка кого-то из житеплей нашей области произошел сильный пожар.

Кто-то возле деревни Дьяконово Муромского района поджег сухую траву. В 16.40 пожар стал настолько сильным, что пришлось вызывать спасателей. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Муромского, Владимирского, Меленковского, Селивановского гарнизонов.

Однако даже самоотверженность спасателей не помогла спасти восемь дачных домов. Они сгорели почти полностью. Общая площадь сгоревших восьми домов составила 192 квадратных метра. А трава сгорела на площади 2 гектара. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекались 16 единиц техники, 51 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU