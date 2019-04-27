2019-04-27T08:28:13+03:00
Общество

В Муромском районе из-за палов травы сгорели восемь домов

Пожар произошел в деревне Дьяконово
Алексей СУХОВ
Поделиться:
предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.
Изменить размер текста:

Во второй половине дня 26 апреля из-за очередного бездумного поступка кого-то из житеплей нашей области произошел сильный пожар.

Кто-то возле деревни Дьяконово Муромского района поджег сухую траву. В 16.40 пожар стал настолько сильным, что пришлось вызывать спасателей. На место незамедлительно выехали пожарные подразделения Муромского, Владимирского, Меленковского, Селивановского гарнизонов.

Однако даже самоотверженность спасателей не помогла спасти восемь дачных домов. Они сгорели почти полностью. Общая площадь сгоревших восьми домов составила 192 квадратных метра. А трава сгорела на площади 2 гектара. Пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекались 16 единиц техники, 51 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В фестивале для ветеранов спорта «Наша Победа» приняли участие около 150 жителей Владимирской области
Владимирский самбист выиграл международный турнир
В Кольчугине женщина прописала у себя пять иностранцев
Во вторник на час перекроют центр Владимира
Яйца и мука из-за Пасхи во Владимире не подорожали
Житель Владимира признан блогером года
Владимирцы смогут признаться в любви на камеру
В списке главных должников по НДФЛ во Владимирской области - неожиданный лидер
Владимирским ветеранам сделали бесплатный проезд на время майских праздников
«Ростелеком» поддержал акцию «Чистый четверг» во Владимире
На прошлой неделе 36 человек обратились в больницы после укуса клещей
Отец суздальского школьника ударил полицейского перед родительским собранием
Владимирцев приглашают посмотреть, как работают спасатели
Волонтеров Владимирской области приглашают поучаствовать в конкурсе "Доброволец России-2019"
Сборная Владимирской области по боксу одержала победу в международном турнире
Владимирский заключенный стал фигурантом уголовного дела за экстремистский пост в соцсетях
В Коврове задержали парня, который просто хотел покататься на чужом автомобиле
Убивший выпивавшую жену владимирец получил шесть лет колонии строгого режима
В Судогде три памятника архитектуры предали из ведения региона муниципалитету
Во Владимирской области начали ставить камеры видеонаблюдения в лесах
Суздальчане распустили слух о пожаре в Спасо-Ефимовском монастыре
За сутки во Владимирской области потушили 70 пожаров
Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику подарили редкие образцы богословской и эмигрантской литературы
Юных владимирцев приглашают на "Первомайскую карусель"
Вязниковскому центру дополнительного образования для детей присвоят имя Владимира Селиверстова
Во Владимире открывается футбольная академия московского «Спартака»
Во Владимирской области создадут единую диспетчерскую службу скорой медицинской помощи