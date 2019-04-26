В фестивале для ветеранов спорта «Наша Победа» приняли участие около 150 жителей Владимирской области

СЕГОДНЯ 19:17 2019-04-26T19:17:23+03:00

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Более 150 человек из 10 городов и районов области приняли участие в Открытом фестивале среди ветеранов спорта «Наша Победа», посвященном 9 мая.

Среди участников были мужчины и женщины от 55 до 70 лет, а также дети 7-9 лет. Спортсмены поучаствовали в комбинированной эстафете и эстафете поколений, а также в индивидуальных соревнованиях по плаванию, шахматам и дартсу.

Около 80 человек зарегистрировались в автоматизированной системе ГТО и сдали нормативы: плавание вольным стилем, наклон вперед, пресс и отжимание.

Лучшими в комбинированной эстафете стала команда Собинского района. Второе место завоевала команда Гороховецкого района. Третье – «Владимир-1». Всего в соревнованиях участвовали девять команд.

В эстафете поколений было 8 команд-участниц. По итогам всех конкурсов «золото» выиграли представители Ковровского района, «серебро» - спортсмены команды «Владимир-1», «бронзу» - команда «Атлант» из города Гусь-Хрустального.

Победителей и призеров наградили кубками, медалями и почетными грамотами.

ИСТОЧНИК KP.RU