Владимирский самбист выиграл международный турнир

СЕГОДНЯ 19:10 2019-04-26T19:10:44+03:00

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Владимирский спортсмен, Мастер спорта международного класса Антон Коновалов завоевал золотую медаль в весовой категории «90 кг» на Международном турнире по самбо категории «Б» «Кубок Балтийских стран памяти Заслуженного тренера России А. Хлопецкого», проходившего с 19 по 21 апреля в городе Калининграде.

В финальной встрече Коновалов уверенно выиграл у соперника из Москвы, Заслуженного мастера спорта, неоднократного чемпиона мира Сергея Рябова.

В общей сложности в турнире приняли участие более 200 человек из Польши, Латвии, Германии, Белоруссии, Молдавии, Пакистана, а также из различных регионов и городов России.

Владимирскую область представлял один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU