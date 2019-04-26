2019-04-26T17:34:05+03:00
Происшествия

В Кольчугине женщина прописала у себя пять иностранцев

Но не предоставила им жилье
Валерия Рудометова
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Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Кольчугина. Как сообщает пресс-служба УМВД, с 16 марта по 19 марта 2019 года женщина направила в территориальный отдел по вопросам миграции пять уведомлений о приезде уроженцев ближнего зарубежья и указала адрес их проживания в своей квартире. Но так и не предоставила гостям, которые приехали на заработки, жилье.

Теперь женщина обязана являться в полицию по первому требованию. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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