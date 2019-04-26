Во вторник на час перекроют центр Владимира

СЕГОДНЯ 15:53 2019-04-26T15:53:36+03:00

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30 апреля, на время проведения мероприятий, посвященных 370-летию Пожарной охраны России, с 11.00 до 12.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Дворянской, Большой Московской, Большой Нижегородской на участке от улицы Студеная Гора до площади Фрунзе.

Движение транспорта предусмотрено в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали, улицам Гагарина, 2-й Никольской, Княгининской, Никитской, Луначарского, Усти-на-Лабе.

ИСТОЧНИК KP.RU