Яйца и мука из-за Пасхи во Владимире не подорожали
К празднику Пасхи, по обычаю, готовится особый праздничный стол, называемый "пасхальным". Основу его составляют традиционные блюда, такие как: пасхальный кулич, крашеные яйца и пасха, приготовленная из творога.
Владимирстат сравнил цены за 15 и 22 апреля. Сравнивалась стоимость продуктов, являющихся основными ингредиентами для приготовления пасхальных блюд. Бытует мнение, что в последнюю неделю перед Пасхой цены на них растут.
Сравнение цен показывает, что делать покупки впрок не стоило. Цены практически не изменились, а на некоторые позиции, такие как сахар, сливочное масло, жирный творог, куриные яйца даже чуть-чуть уменьшились. Во всех случаях речь идет о копейках. Больше остальных из "пасхального" списка подорожали: мука (на 0,7%), молоко (на 0,3%). Цена на сметану осталась прежней.
ИСТОЧНИК KP.RU