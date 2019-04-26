2019-04-26T15:43:59+03:00
Общество

Яйца и мука из-за Пасхи во Владимире не подорожали

Владимирстат провел сравнительный анализ цен на продукты, нужные для кулича
Алексей СУХОВ
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К празднику Пасхи, по обычаю, готовится особый праздничный стол, называемый "пасхальным". Основу его составляют традиционные блюда, такие как: пасхальный кулич, крашеные яйца и пасха, приготовленная из творога.

Владимирстат сравнил цены за 15 и 22 апреля. Сравнивалась стоимость продуктов, являющихся основными ингредиентами для приготовления пасхальных блюд. Бытует мнение, что в последнюю неделю перед Пасхой цены на них растут.

Сравнение цен показывает, что делать покупки впрок не стоило. Цены практически не изменились, а на некоторые позиции, такие как сахар, сливочное масло, жирный творог, куриные яйца даже чуть-чуть уменьшились. Во всех случаях речь идет о копейках. Больше остальных из "пасхального" списка подорожали: мука (на 0,7%), молоко (на 0,3%). Цена на сметану осталась прежней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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