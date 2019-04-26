Житель Владимира признан блогером года

СЕГОДНЯ 15:19 2019-04-26T15:22:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иванове прошла VIII ежегодная премия «Блогер года», которая также охватила участников из Владимира, Костромы и Ярославля. В этом году были учреждены дополнительные номинации для представителей медиа-пространства – «Блог по другим правилам» и «СМИ по другим правилам».

Мероприятие собрало порядка 350 блогеров и представителей СМИ из Иванова, Владимира, Костромы и Ярославля. В номинации «Блог года» победил блог Василия Никитинского из Владимира. Жюри высоко оценило качество авторских материалов и темы, которые затрагивает Василий.

Лауреатом в категории Tele2 «Блог по другим правилам» стала страница letneeutro в соцсети Instagram. Жюри отметили грамотность и легкость материалов, а также нестандартные видео автора – Анастасии Зайцевой из Иванова.

Василий Никитинский, блогер:

.

«Как человек с активной жизненной позицией, я слежу за событиями региона и мира, и готовлю статьи на актуальные темы для читателей моего блога. Благодарю за высокую оценку моей деятельности, ставшей по сути второй работой. И естественно, чтобы всегда быть на связи и делиться новостями с подписчиками, важно наличие быстрого мобильного интернета».

В экспертное жюри вошли: руководитель LiveJournal Наталья Арефьева, руководитель общественного движения «БЛОГОСФЕРА» Андрей Ситнов, директор ярославского и ивановского филиалов Tele2 Сергей Тимонин, председатель совета директоров компаний «Русские инвестиции» Кирилл Игнатьев и директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком» Олег Тарасов.

Сергей Тимонин, директор ярославского и ивановского филиалов Tele2:

«Реализуя концепцию "Другие правила"», мы поддерживаем мероприятия, которые отражают стиль жизни наших клиентов. Поэтому мы с радостью стали партнером такого значимого события, как премия "Блогер года" в городе Иваново. Tele2 предоставляет качественный высокоскоростной мобильный интернет, который сегодня выбирают миллионы блогеров по всей стране, в том числе, и в Ивановской области. Понимая потребности активных интернет-пользователей, мы включили в тарифы бесплатный доступ к популярным соцсетям и мессенджерам. Уверен, это придется по вкусу каждому абоненту».

Tele2 подготовила digital-призы победителям премии – год бесплатной мобильной связи и высокоскоростного интернета, «Яндекс.Станции», аудиоколонки и смарт-часы от ведущих производителей электроники. Кроме того, компания открыла технологичную 3D-фотозону, на которой все гости могли сделать памятные снимки.

Лауреаты премии VIII ежегодной премии «Блогер года»:

Блог года – Василий Никитинский никитинский.жж.рф

СМИ по другим правилам – главный портал Костромы «К1news»

Блог по другим правилам – Анастасия Зайцева, letneeutro в Instagram

Видеоблог года – Cooknutie на YouTube

Открытие года – Анна Монова, zadyristaia в Instagram

Бьюти-блог года – Кручинина Дарья, kruchinina в Instagram

Travel-блогер года – Виктория Смирнова, vikasmirnova_hair в Instagram

Тематический блог года – Кирилл Соколов, sokolovkirill в Instagram

Блогиня года – Карина Журавлева, karinalylu в Instagram

Facebook года – Анна Власова на Facebook

Информационный портал года – «IvanovoNews»

Stories-блогер года – Ксения Кулемина-Заруцкая, kseniazaruckaia.iv в Instagram

Бизнес-блог года – Студия красоты «МЕЛ», melbeauty.ru в Instagram

Вкусный блог года – Анна Жукова, rousse.ann в Instagram

Инстаграм-блог – «Календарь Модных Событий», kmc.russia в Instagram

Справка:

Премия «Блогер года» проходит в Ивановской области с 2011 года. Ежегодно на нее номинируются сотни блогеров и представителей СМИ из регионов ЦФО. Организаторами события являются блогер и телеведущий Михаил Шор, представитель издания «Частник» Михаил Кирштейн и предприниматель Андрей Ситнов.

ИСТОЧНИК KP.RU