В Муроме бык напал на хозяйку

СЕГОДНЯ 19:51 2019-04-23T19:51:53+03:00

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Несчастный случай произошел в древнем городе, когда сорокалетняя муромлянка пыталась покормить своего питомца и, видимо, слишком близко подошла к животному. По неизвестной причине разозлившееся животное внезапно набросилось на хозяйку. К счастью, женщину спасли, иначе агрессивный бык мог насмерть затоптать свою хозяйку. В результате горожанку с переломами ребер доставили в Муромскую городскую больницу №3. А от агрессивного животного, вероятно, избавятся.

ИСТОЧНИК KP.RU