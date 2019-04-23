В детсадах Владимирской области детям будут проверять глаза и зубы

СЕГОДНЯ 16:43 2019-04-23T16:43:45+03:00

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В рамках акции детей в садиках будут проверять медики-волонтеры. Первая профилактическая акция пройдет 25 апреля в детском саду №13 города Владимира. Детям проведут доклинический скрининг остроты зрения, профилактический осмотр полости рта, расскажут в игровой форме о профилактике стоматологических заболеваний и об основных правилах гигиены.

Мероприятие организовано Владимирской региональной общественной организацией "Палата защиты прав пациентов" при поддержке департамента здравоохранения администрации области, Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики", управления образования администрации г. Владимира и сети клиник "Зубная фея".

Детский сад №13 находится на улице Соколова-Соколенка, дом 17ж. Начало – в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU