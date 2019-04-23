2019-04-23T14:48:50+03:00
Звезды

Звезды Мариинки на Пасху выступят на площадках Владимиро-Суздальского музея-заповедника

В области снова пройдет Пасхальный фестиваль
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В рамках XVIII Московского Пасхального фестиваля в музеях Владимира, Суздаля и Гусь-Хрустального с камерной программой выступят ведущие солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой.

Концертные программы включат в себя арии и дуэты из мировых оперных шедевров, известные вокальные сочинения, русские романсы, песни военных лет. Художественный руководитель Академии Лариса Гергиева проведет серию вокальных мастер-классов.

Концерты состоятся: 8 мая – в Крестовой палате Суздальского кремля, 9 мая – в Музейном центре «Палаты» во Владимире, 10 мая – в Музее хрусталя им. Мальцовых в Гусь-Хрустальном.

Бесплатные билеты – во всех кассах музея-заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимирцы завоевали 38 медалей на чемпионате и первенстве России по дзюдо среди ЛИН
Глава администрации Александровского района Игорь Першин уходит в отставку
В Палатах пройдет концерт, посвященный Вене
В Александрове детям-сиротам не давали положенные по закону квартиры
Во Владимире мошенница по видом работницы ПФР обворовала девятерых пенсионеров
"Ростелеком" предложил владимирским бизнесменам цифровую поддержку
Владимирская прокуратура заблокировала сайты, торговавшие дипломами
Двое муромлян угнали такси и попали в ДТП
Владимирская тяжелоатлетка завоевала три "золота" на первенстве России
Владимирские волейболисты вышли в высшую лигу «А»
С помощью шлема виртуальной реальности владимирцы увидят, как горят леса и растут деревья
Во Владимире обновят 280 километров разметки на дорогах
В Киржаче и Покрове появятся надземные пешеходные переходы
На пожаре в ковровской многоэтажке огонь перекинулся на балконы двух соседних квартир
До Владимира пойдут еще два пригородных поезда
Владимирские пенсионеры отдали мошеннице 370 тысяч рублей взамен на «билеты банка приколов»
Владимирский комбинат "Тепличный" будет приватизирован к концу 2019 года