Звезды Мариинки на Пасху выступят на площадках Владимиро-Суздальского музея-заповедника
В рамках XVIII Московского Пасхального фестиваля в музеях Владимира, Суздаля и Гусь-Хрустального с камерной программой выступят ведущие солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой.
Концертные программы включат в себя арии и дуэты из мировых оперных шедевров, известные вокальные сочинения, русские романсы, песни военных лет. Художественный руководитель Академии Лариса Гергиева проведет серию вокальных мастер-классов.
Концерты состоятся: 8 мая – в Крестовой палате Суздальского кремля, 9 мая – в Музейном центре «Палаты» во Владимире, 10 мая – в Музее хрусталя им. Мальцовых в Гусь-Хрустальном.
Бесплатные билеты – во всех кассах музея-заповедника.
ИСТОЧНИК KP.RU