Звезды Мариинки на Пасху выступят на площадках Владимиро-Суздальского музея-заповедника

СЕГОДНЯ 14:48 2019-04-23T14:48:50+03:00

В области снова пройдет Пасхальный фестиваль

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В рамках XVIII Московского Пасхального фестиваля в музеях Владимира, Суздаля и Гусь-Хрустального с камерной программой выступят ведущие солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра под руководством Ларисы Гергиевой.

Концертные программы включат в себя арии и дуэты из мировых оперных шедевров, известные вокальные сочинения, русские романсы, песни военных лет. Художественный руководитель Академии Лариса Гергиева проведет серию вокальных мастер-классов.

Концерты состоятся: 8 мая – в Крестовой палате Суздальского кремля, 9 мая – в Музейном центре «Палаты» во Владимире, 10 мая – в Музее хрусталя им. Мальцовых в Гусь-Хрустальном.

Бесплатные билеты – во всех кассах музея-заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU