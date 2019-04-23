2019-04-23T14:43:30+03:00
Спорт

Владимирцы завоевали 38 медалей на чемпионате и первенстве России по дзюдо среди ЛИН

В соревнованиях участвовало более 100 человек из 10 субъектов РФ
Алексей СУХОВ
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Спортсмены, представлявшие Владимирскую область на чемпионате и первенстве России по дзюдо среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями, завоевали на соревнованиях 38 медалей.

Владимирцы, участвовавшие в первенстве, выиграли 9 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых наград. В чемпионате наши спортсмены завоевали семь золотых и одну серебряную медали. Три судогодских члена сборной команды, тренирующиеся под руководством Олега Крылова, выполнили нормативы мастеров спорта. Это Ксения Горчакова, Станислав Седов и Анатолий Садаков.

В чемпионате и первенстве России по дзюдо среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями приняли участие в общей сложности более 100 человек из 10 субъектов РФ: городов Москвы и Санкт-Петербурга, Республик Дагестан, Саха (Якутия), а также Московской, Воронежской, Владимирской, Тамбовской, Ростовской и Курганской областей.

В состав сборной владимирского региона вошли спортсмены из Судогодского района, городов Владимир, Ковров и Муром.

ИСТОЧНИК KP.RU

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