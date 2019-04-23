Глава администрации Александровского района Игорь Першин уходит в отставку

СЕГОДНЯ 14:01 2019-04-23T14:01:42+03:00

Он переедет во Владимир

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Глава администрации Александровского района Игорь Першин заявил об уходе в отставку. Эту информацию он подтвердил местному изданию "Новый город Александров". Сегодня у главы администрации последний день на рабочем месте.

Игорь Першин заявил изданию "Новый город Александров" о том, что уходит из администрации Александровского района на работу в "Газпром межрегионгаз Владимир".

24 апреля в администрации района появится временно исполняющий обязанности главы. В дальнейшем нового главы администрации района выберут депутаты местного горсовета. Кандидатуры на эту должность будут отобраны конкурсной комиссией, половина членов которой представляют администрацию Владимирской области.

Игорь Першин руководил администрацией Александровского района с февраля 2014 года. В феврале 2016 года контракт с ним был продлен.

ИСТОЧНИК KP.RU