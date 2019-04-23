В Палатах пройдет концерт, посвященный Вене

СЕГОДНЯ 11:39 2019-04-23T11:39:18+03:00

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1 мая маэстро приглашает в путешествие по Вене – столица Австрии по праву считается музыкальной столицей Европы. Здесь, под покровительством Габсбургов, творили великие композиторы XVIII-XIX веков.

И сегодня город наполнен гармонией звуков. В соборе святого Стефана находится "орган-великан". Неподалеку – знаменитый оперный театр. Если вы соберетесь в Вену, непременно посетите мемориальные дома Моцарта, Шуберта, Бетховена, купите билет в венский дворец концертов. Впрочем, услышать великих композиторов, творивших в Вене, можно, не выезжая из Владимира. В праздничный день, 1 мая, в Палатах вас ждет встреча с венскими композиторами.

В программе:

Йозеф Гайдн. Скрипичная соната соль мажор № 34, соната для скрипки и ф-но № 1

В.А. Моцарт. Скрипичная соната К 304 ми минор, соната для скрипки и ф-но № 5.

Л.В. Бетховен. Скрипичная соната № 9 ля минор, соната для скрипки и ф-но № 5.

ИСТОЧНИК KP.RU