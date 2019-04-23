2019-04-23T11:36:15+03:00
Общество

В Александрове детям-сиротам не давали положенные по закону квартиры

Пришлось вмешаться прокуратуре
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в Александрове двое детей-сирот не могли получить квартиру, хотя имели право на улучшение жилищных условий.

22 и 23-летние юноша и девушка остались в свое время без родителей. Мать молодого человека умерла, а отец был лишен родительских прав. Мать девушки также лишили родительских прав, сведений об отце не имеется. Молодые люди в свое время были приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, однако до сих пор жильем не обеспечены.

Как установила прокуратура соответствующего жилья просто нет в специализированном жилищном фонде района. Городской прокурор обратился в суд с исками, в которых потребовал обязать районную администрацию предоставить молодым людям благоустроенные квартиры во внеочередном порядке. Сейчас вопрос находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Звезды Мариинки на Пасху выступят на площадках Владимиро-Суздальского музея-заповедника
Владимирцы завоевали 38 медалей на чемпионате и первенстве России по дзюдо среди ЛИН
Глава администрации Александровского района Игорь Першин уходит в отставку
В Палатах пройдет концерт, посвященный Вене
Во Владимире мошенница по видом работницы ПФР обворовала девятерых пенсионеров
"Ростелеком" предложил владимирским бизнесменам цифровую поддержку
Владимирская прокуратура заблокировала сайты, торговавшие дипломами
Двое муромлян угнали такси и попали в ДТП
Владимирская тяжелоатлетка завоевала три "золота" на первенстве России
Владимирские волейболисты вышли в высшую лигу «А»
С помощью шлема виртуальной реальности владимирцы увидят, как горят леса и растут деревья
Во Владимире обновят 280 километров разметки на дорогах
В Киржаче и Покрове появятся надземные пешеходные переходы
На пожаре в ковровской многоэтажке огонь перекинулся на балконы двух соседних квартир
До Владимира пойдут еще два пригородных поезда
Владимирские пенсионеры отдали мошеннице 370 тысяч рублей взамен на «билеты банка приколов»
Владимирский комбинат "Тепличный" будет приватизирован к концу 2019 года