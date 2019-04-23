В Александрове детям-сиротам не давали положенные по закону квартиры

СЕГОДНЯ 11:36 2019-04-23T11:36:15+03:00

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Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в Александрове двое детей-сирот не могли получить квартиру, хотя имели право на улучшение жилищных условий.

22 и 23-летние юноша и девушка остались в свое время без родителей. Мать молодого человека умерла, а отец был лишен родительских прав. Мать девушки также лишили родительских прав, сведений об отце не имеется. Молодые люди в свое время были приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма, однако до сих пор жильем не обеспечены.

Как установила прокуратура соответствующего жилья просто нет в специализированном жилищном фонде района. Городской прокурор обратился в суд с исками, в которых потребовал обязать районную администрацию предоставить молодым людям благоустроенные квартиры во внеочередном порядке. Сейчас вопрос находится на контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU