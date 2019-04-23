2019-04-23T11:21:58+03:00
Происшествия

Во Владимире мошенница по видом работницы ПФР обворовала девятерых пенсионеров

Она украла у них в общей сложности 375 тысяч рублей
Артём Черепанов
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Прокуратура города Владимира направила в суд уголовное дело в отношении 49-летний жительницы Нижегородской области, обвиняемой в мошенничестве. По данным следствия, в прошлом году она мошенническим способом обворовала девятерых престарелых жителей города. Женщина приходила к ним домой, представлялась работницей пенсионного фонда или отдела соцзащиты населения и подменяла настоящие деньги пенсионеров на "билеты банка приколов".

В общей сложности женщина украла 375 тысяч рублей. В ходе расследования она полностью признала свою вину, раскаялась и частично возместила нанесенный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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