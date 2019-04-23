"Ростелеком" предложил владимирским бизнесменам цифровую поддержку

СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-23T11:13:12+03:00

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«Ростелеком» поддержал форум «Новые формы жизни бизнеса», который прошёл 19 апреля во Владимире в «Центре культуры и искусства на Соборной». В мероприятии приняли участие 250 руководителей малого и среднего бизнеса из 7 субъектов Российской Федерации: Владимирской, Ивановской, Кировской, Рязанской, Ярославской, Нижегородской и Московской областей.

На территории проведения мероприятия «Ростелеком» развернул решение «Управляемый Wi-Fi», что позволило обеспечить организаторов и участников форума беспроводным доступом в интернет на скорости до 100 Мбит/с. На пленарном заседании компанию представила Ольга Терентьева – руководитель направления отдела продаж и обслуживания среднего и малого бизнеса во Владимирской и Ивановской областях. Она рассказала о преимуществах сервисов «Виpтуaльная ATC» и «Видеонаблюдение».

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Форум во второй раз прошёл на владимирской земле и стал крупным деловым событием региона. Главная тема в этом году – межрегиональность ведения бизнеса в условиях кризиса. «Ростелеком» всегда готов предложить компаниям любого масштаба целые экосистемы цифровых решений. Например, виртуальная телефония позволяет экономить на связи и при этом пользоваться широким перечнем цифровых сервисов. В частности – обрабатывать до ста входящих вызовов одновременно, настраивать голосовое приветствие и умное распределение вызовов между отделами, сотрудниками или регионами, записывать звонки, собирать статистику и анализировать работу сотрудников».

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Решение «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» входит в пакет «Быть в плюсе» – один из цифровых инструментов для успешного ведения бизнеса. Обновлённое пакетное предложение для предпринимателей позволяет добавлять к основным услугам – интернету или мобильной связи – дополнительные: «Виртуальную АТС», «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi» или «ТВ для бизнеса».

Для каждой сферы деятельности «Ростелеком» предлагает индивидуальное решение, которое позволяет повысить эффективность работы предприятия или организации. Например, услуга «Бесплатный вызов 2.0» востребована компаниями, работающими по всей России.

Подробную информацию о сервисах «Ростелекома» можно получить в Центрах продаж и обслуживания, у персональных менеджеров или по бесплатному телефону центра поддержки клиентов 8-800-200-3000.

ИСТОЧНИК KP.RU