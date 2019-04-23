Владимирская прокуратура заблокировала сайты, торговавшие дипломами

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-23T11:05:35+03:00

Они продавали документы об образовании на любой вкус

Изменить размер текста: A A

Владимирская прокуратура через суд заблокировала доступ к ряду сайтов, торговавших документами об образовании. Интернет-ресурсы предлагали купить дипломы как о высшем, так и среднем образовании. Кроме того, на выбор покупателю предлагались аттестаты об окончании девятого и одиннадцатого классов школы. Документы предлагалось купить за любой год. Предусматривался и заказ чистых бланков.

Пресс-служба Владимирской областной прокуратуры напоминает, что документы об образовании выдаются только лицам, успешно прошедшим государственную аттестацию. Торговля ими запрещена.

ИСТОЧНИК KP.RU