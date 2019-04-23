Двое муромлян угнали такси и попали в ДТП

СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-23T09:53:06+03:00

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Вечером 6 апреля в полицию сообщили об угоне машины у 49-летнего жителя поселка Красная Горбатка. По указанному адресу выехал наряд патрульно-постовой службы.

Полицейские сразу же нашли машину, которая попала в ДТП. Рядом находился неизвестный мужчина. А через несколько минут недалеко от места ДТП был задержан и второй.

Как сообщает пресс-служба УМВД, двое мужчин - 43-х и 18-летний жители Мурома - нетрезвыми отправились на такси в Селивановский район. По пути один из них сам решил сесть за руль машины. Но двое так и не доехали - попали в ДТП и были задержаны полицейскими. А один из хулиганов даже успел украсть из машины телефон таксиста.

В отношении них возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автомобилем, плюс одного осудят еще за кражу.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU