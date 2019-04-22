2019-04-22T21:32:48+03:00
Спорт

Владимирская тяжелоатлетка завоевала три "золота" на первенстве России

Атлетки Владимирской области стали третьими в общекомандном зачёте
Алексей СУХОВ
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Воспитанница владимирской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике им. П.В. Кузнецова Наталья Щёголева, выступающая за Владимирскую область и параллельным зачётом за Московскую область, завоевала три золотые медали на первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок от 15 до 23 лет, который проходил во Владимире с 15 по 21 апреля 2019 года.

Наталья выступала в весовой категории «87 кг» и стала лучшей в рывке (82 кг), толчке (105 кг) и в сумме двоеборья (187 кг).

По итогам всех соревновательных дней атлетки области стали третьими в общекомандном зачёте. Набрав в сумме 427 очков, владимирские юниорки уступили лишь Москве и Московской области.

Также победителями и призерами первенства стали еще три спортсмена Владимирской области. Юлиана Опекунова выиграла три бронзовые медали, Сергей Дорофеев принес в копилку сборной региона две золотые и одну бронзовую награды, а Ирина Фурдик завеовала три «золота».

ИСТОЧНИК KP.RU

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