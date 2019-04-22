Владимирские волейболисты вышли в высшую лигу «А»

22 Апр 21:27 2019-04-22T21:27:22+03:00

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Игроки волейбольного клуба «Владимир» выиграли финал чемпионата России среди мужских команд высшей лиги «Б» и вышли в высшую лигу «А».

Владимирцы провели финал, одержав 10 побед в 10 играх. А всего в сезоне 2019 года команда одержала 31 победу в 34 играх. Это лучший результат за последние 20 лет.

Два заключительных матча второго круга финального тура среди мужских команд высшей лиги «Б» проходили в Ижевске в минувшие выходные, 20 и 21 апреля.

ВК «Владимир» одержал две «сухие» победы. Обыграв в субботу магнитогорскую «Магнитку-Университет» со счетом 3:0 (31:29, 25:18, 25:20), владимирцы стали недосягаемы для ближайших преследователей и досрочно завоевали первое место среди коллективов высшей лиги «Б».

В воскресенье, уже в ранге чемпионов, наши спортсмены выиграли у команды «Динамо-МГТУ» из Майкопа 3:0 (25:16, 25:18, 25:14).

ИСТОЧНИК KP.RU