2019-04-22T21:22:28+03:00
Общество

С помощью шлема виртуальной реальности владимирцы увидят, как горят леса и растут деревья

Необычная экспозиция откроется в рамках выставки "Зеленая неделя"
Алексей СУХОВ
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24 апреля в экспоцентре Торгово-промышленной палаты (ул.Батурина, 35, 2 этаж) откроется выставка «Зеленая неделя».

Центральной площадкой выставки станет экспозиция «Лесное хозяйство Владимирской области». Лучшим средством понимания и восприятия пожара в лесу служит проект 5D-визуализации «Лесной пожар».

Зритель экспозиции, одев шлем виртуальной реальности ощущает себя в летнем лесу. Издалека раздается потрескивание, в направлении звука виден огонь, лес горит. Огонь подступает, становится тепло. Огонь подходит ближе, становится жарко. Слышится звук вертолета. Пожарный вертолет пролетает над вашей головой и сбрасывает воду, туша пожар. Прохладные водяные брызги долетают до вас. Вы видите, что пожар отступил и потушен. Вы снимаете VR-шлем после появления на экране надписи «Берегите лес!» и телефона Лесной охраны.

Еще одним проектом 5D-визуализация станет проект «Жизнь дерева» Он показывает процесс роста дерева в ускоренном режиме. Одев специальные очки и посадив семя в землю, мы можем наблюдать, как росток пробивается к небу. Робкие зеленые лепестки тянутся к солнцу, наливаются силой и вырастают в мощное ветвистое дерево.

ИСТОЧНИК KP.RU

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