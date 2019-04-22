Во Владимире обновят 280 километров разметки на дорогах

22 Апр 21:12 2019-04-22T21:12:17+03:00

А также на 510 пешеходных переходах

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Центру управления городскими дорогами предстоит обновить 280 километров разметки на автомобильных дорогах, а также на 510 пешеходных переходах города Владимира.

В середине апреля специалисты «ЦУГД» выполнили предварительную маркировку и приступили к работам. На утро понедельника, 22 апреля, работы были выполнены на 60 процентов.

По распоряжению сити-менеджера Андрея Шохина, с сегодняшнего дня разметку обновляют в круглосуточном режиме - самые масштабные работы стараются выполнять преимущественно в ночное время, чтобы не создавать помех движению транспорта. Днем работают, как правило, на пешеходных переходах.

Новую разметку на пешеходных переходах наносят 4 бригады, еще 2 бригады работают на автомобильных дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU