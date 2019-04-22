В Киржаче и Покрове появятся надземные пешеходные переходы

22 Апр 21:05 2019-04-22T21:05:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Ночью 24 и 26 апреля на федеральной трассе М-7 «Волга» в Покрове и Киржаче будут устанавливать пролетные строения стационарных надземных пешеходных переходов, а также П-образной опоры.

В целях безопасности на участках проведения строительно-монтажных работ будет временно ограничено движение: проезжая часть сужена до двух полос, максимальная скорость – 40 км/ч. На 30 минут движение будет останавливаться.

24 апреля на 95+486 км в Киржаче ограничения будут введены с 00:00 до 02:00. Технологический перерыв в движении - с 00:15 до 0:45. В этот период над проезжей частью будет смонтирована П-образная опора.

В ночь с 25 по 26 апреля ограничения будут введены с 22:30 до 4:40 на 96+214 км (Киржач) и на 101+840 км (Покров) в связи с установкой пролетных строений надземных пешеходных переходов. Технологический перерыв в движении на 30 минут: в Покрове - с 23:30 до 00:10, в Киржаче - с 3:00 до 3:40

ИСТОЧНИК KP.RU