На пожаре в ковровской многоэтажке огонь перекинулся на балконы двух соседних квартир

СЕГОДНЯ 17:41 2019-04-22T17:41:18+03:00

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12.10 22 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме по улице Сосновой в городе Коврове.

Пожар начался в одной из квартир на третьем этаже дома. В результате от огня пострадало имущество и внутренняя отделка комнаты и балкона одной из квартир, а также внутренняя отделка двух соседних балконов. Общая площадь пожара составила 28 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU