2019-04-22T17:41:18+03:00
Происшествия

На пожаре в ковровской многоэтажке огонь перекинулся на балконы двух соседних квартир

Пострадавших чудом удалось избежать
Ольга МАКАРОВА
Поделиться:
фото ГУ МЧС России по Владимирской областифото ГУ МЧС России по Владимирской области
Изменить размер текста:

12.10 22 апреля в Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС поступило сообщение о пожаре в многоэтажном доме по улице Сосновой в городе Коврове.

Пожар начался в одной из квартир на третьем этаже дома. В результате от огня пострадало имущество и внутренняя отделка комнаты и балкона одной из квартир, а также внутренняя отделка двух соседних балконов. Общая площадь пожара составила 28 квадратных метров. К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
До Владимира пойдут еще два пригородных поезда
Владимирские пенсионеры отдали мошеннице 370 тысяч рублей взамен на «билеты банка приколов»
Владимирский комбинат "Тепличный" будет приватизирован к концу 2019 года
Отопление во Владимире отключат 23 апреля
В Петушинском районе женщина родила дочку и попыталась задушить ее подушкой
Во Владимире открывается выставка деревянных масок и композиций
В Коврове спасатели нашли поджигателя полей
Чиновники Судогодской районной администрации два года скрывали в отчетах свою недвижимость
Главу города Александрова оштрафовали за нерасторопность при рассмотрении обращений горожан
За выходные во Владимирской области потушили 102 пала сухой травы
Владимирская область присоединилась к европейской неделе иммунизации
На второй владимирский субботник вышли около 21 тысячи человек
В Суздальском районе заложат вишневый сад
Заведующая детсадом в Александрове, с крыши которого на женщину упала глыба снега, отделалась штрафом в 50 тысяч рублей
Пьяный муромлянин украл женский спортивный костюм из камеры хранения в магазине
Гороховчанин напал на пенсионера и требовал у него водку
Под Владимиром выгорело 30 гектаров
Вязниковец из ревности убил бывшую девушку
В Коврове горожанка расправилась с мужем, требовавшим денег на выпивку
Двадцать тысяч владимирцев вышли на общегородской субботник
Ковровчанка, которую сбил троллейбус, требует денег за моральный ущерб
В Муроме мошенник поживился на складе аккумуляторами и маслом
Во Владимире на пожаре погибла женщина