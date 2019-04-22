2019-04-22T17:40:59+03:00
Общество

До Владимира пойдут еще два пригородных поезда

В связи с переходом на летний график, в расписание будут добавлены новые электрички
Артем Бердник
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АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» сообщает, что в связи с переходом на летний график движения пригородных поездов, в расписание будут добавлены новые электрички. Во Владимирском направлении с 27 апреля появятся два пригородных поезда, которые будут следовать по маршруту Владимир – Ковров по субботним и воскресным дням.

ИСТОЧНИК KP.RU

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