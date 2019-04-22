Владимирские пенсионеры отдали мошеннице 370 тысяч рублей взамен на «билеты банка приколов»
49-летняя уроженка Нижегородской области обвиняется в мошенничество. Она была задержана полицией еще в декабре прошлого года. Тогда, по версии следствия, представляясь сотрудницей социальной службы, женщина попадала в квартиры жителей Владимира, рассказывая о якобы проводимой «денежной реформе» убеждала пенсионеров, что им необходимо обменять «старые» деньги на «новые». Лишь после ухода лже-сотрудницы, старики обнаружили, что обменяли свои настоящие деньги на «билеты банка приколов».
По информации УМВД России по Владимирской области, обвиняемая успела обмануть девять пенсионеров в возрасте от 70 до 90 лет. Взамен на «билеты банка приколов» она получила за это время 370 тысяч рублей. Часть денег полицейские нашли дома у обвиняемой.
ИСТОЧНИК KP.RU